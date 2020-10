84-jähriger Holocaust-Leugner : Horst Mahler soll am 27. Oktober aus Haft entlassen werden

Horst Mahler soll am 27. Oktober aus Haft entlassen werden

Der ehemalige RAF-Anwalt Horst Mahler in einer TV-Aufnahme vom 1. März 1975 aus der Justizvollzuganstalt Berlin-Tegel. Foto: dpa

Brandenburg/Havel Mittlerweile ist der ehemalige Anwalt der Roten Armee Fraktion und Holocaust-Leugner Horst Mahler 84 Jahre alt. Jetzt soll er im Herbst aus mehrjähriger Haft entlassen werden. Das sagte ein Sprecher des Brandenburger Justizministeriums am Donnerstag.

Dem Zeitungsbericht zufolge wird noch über Führungsauflagen gestritten, die der 84-Jährige in Freiheit erhalten soll. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II soll Mahler demnach in den kommenden fünf Jahren die Veröffentlichung „von Text- und Sprachbeiträgen im Internet oder in sonstigen Medien“ verbieten. Im Bericht heißt es, Mahler könne das nur umgehen, wenn er seine Beiträge eine Woche vor dem Erscheinen dem Staatsschutz beim Landeskriminalamt Brandenburg vorlege. Auf seiner Webseite seien ihm Veröffentlichungen komplett verboten.