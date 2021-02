ZDF-Umfrage : Hamburg kontrolliert Einhaltung der Homeoffice-Pflicht am strengsten

Mainz Manche Bundesländer halten recht genau nach, ob sich Firmen an die Homeoffice-Pflicht halten - andere prüfen kaum oder gar nicht. Vier Länder lieferten bei der Erhebung keine Daten - darunter NRW.

In den Bundesländern gibt es große Unterschiede bei der Prüfung der Homeoffice-Pflicht in Unternehmen durch die Behörden. In Hamburg wurden schon in der ersten Woche 271 Betriebe kontrolliert, dabei stellten die Behörden 17 Verstöße fest, wie eine am Donnerstag veröffentlichte ZDF-"heute"-Umfrage in allen 16 Bundesländern ergab. Auch in Berlin (200 Kontrollen, drei Verstöße), Sachsen-Anhalt (145 Kontrollen, null Verstöße), in Niedersachsen (135 Kontrollen, zehn Verstöße) und in Thüringen (90 Kontrollen, neun Verstöße) fanden seit Inkrafttreten der Verordnung vergleichsweise viele Überprüfungen statt.