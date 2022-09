Lindner will „Papierkrieg“ reduzieren : So hoch ist die steuerliche Homeoffice-Pauschale in Zukunft

So hoch ist die steuerliche Homeoffice-Pauschale in Zukunft

Lindner will „Papierkrieg“ reduzieren

Berlin Bei der Steuer können künftig 400 Euro mehr für das Arbeiten im Homeoffice angesetzt werden. Außerdem gilt die Pauschale nicht mehr nur noch befristet, sondern dauerhaft. Durch die höhere Pauschale sollen Arbeitnehmer zusätzlich entlastet werden.

Wer von zu Hause arbeitet, soll künftig eine höhere steuerliche Pauschale bekommen können. Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen entsprechenden Vorschlag von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Damit können künftig statt 600 bis zu 1000 Euro Homeoffice-Pauschale angesetzt werden - auch wenn man vom Sofa aus und nicht im heimischen Arbeitszimmer arbeitet. Die Pauschale soll zudem nicht mehr befristet, sondern dauerhaft gelten.

Bürokratische Erleichterungen soll es zudem für all jene geben, die wie etwa Lehrerinnen und Lehrer ein eigenes Arbeitszimmer zu Hause und keinen Firmen-Arbeitsplatz haben. Sie sollen künftig ebenfalls eine Jahrespauschale, in dem Fall von 1250 Euro, geltend machen können. Damit sparten die Betroffenen viel „Papierkrieg“, sagte Lindner. Wer mehr Ausgaben habe, müsse die Pauschale nicht nutzen. Den im Vergleich zur Homeoffice-Pauschale höheren Betrag begründete Lindner damit, dass Lehrerinnen und Lehrer ja keinen Arbeitsplatz in der Schule, sondern ausschließlich zu Hause hätten.