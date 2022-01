Pläne des SPD-Arbeitsministers : Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice geht zu weit

Meinung Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil will einen Rechtsanspruch der Beschäftigten auf Homeoffice einführen. Den Ampel-Koalitionsvertrag hat er damit eigenwillig interpretiert. Viele Unternehmen, vor allem kleinere und mittlere, würden Heils Pläne überfordern – und Menschen in gut bezahlten Bürojobs gegenüber anderen bevorzugen.

SPD , Grüne und FDP hatten sich im Koalitionsvertrag lediglich auf einen „Erörterungsanspruch“ der Beschäftigten mit ihren Arbeitgebern über „mobiles Arbeiten und Homeoffice“ geeinigt. Doch SPD-Arbeitsminister Heil liest daraus nun einen „Rechtsanspruch“ der Beschäftigten auf Homeoffice heraus und will diesen in Kürze gesetzlich einführen. Ein „Erörterungsanspruch“ ist von einem „Rechtsanspruch“ jedoch zu unterscheiden: Ersterer soll lediglich einen Rahmen für Gespräche zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern über die Heimarbeit setzen, Letzterer würde ein generelles neues Recht auf Heimarbeit schaffen, wenn betriebliche Gründe nicht dagegen sprechen. Man darf gespannt sein, ob sich die FDP gegen den Druck von SPD und Grünen stemmt – oder ob sie in das gleiche Horn bläst.

In der Sache ginge ein Rechtsanspruch auf Homeoffice zu weit. Zu klären, wer, wann und wie lange zuhause arbeiten darf, ist in erster Linie Sache der Tarifparteien und sollte es bleiben. Der Staat muss hier nicht zusätzlich regulierend eingreifen. In der Corona-Pandemie haben sich die allermeisten Arbeitgeber offen für die Heimarbeit gezeigt. Zeitweise arbeiteten bis zu drei Viertel aller Beschäftigten von zuhause aus. Und auch, nachdem die Homeoffice-Pflicht mit dem Ende der Bundesnotbremse ausgelaufen war, ermöglichten die meisten Unternehmen weiter grundsätzlich die Heimarbeit. Nun, da die Omikron-Welle grassiert, kehren Arbeitnehmer in Scharen ins Homeoffice zurück.