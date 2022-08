Nach Abbas' Holocaust-Vergleich : Bundeskanzler Scholz telefoniert mit Israels Präsident Lapid

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz bedauert seine späte Reaktion auf die Holocaust-Aussagen von Palästinenserpräsident Abbas. Dafür erntete er von vielen Seiten Kritik. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Jair Lapid äußerte sich der Kanzler nun noch einmal deutlich zum Holocaust.

Der Kanzler fügte demnach hinzu, die Erinnerung an den Zivilisationsbruch der Schoah wachzuhalten, sei „eine immerwährende Verantwortung dieser und jeder Bundesregierung“. Zudem hätten sich Scholz und Lapid über die aktuelle Lage in der Region des Nahen und Mittleren Ostens ausgetauscht und ein baldiges persönliches Treffen in Berlin vereinbart.

Am Dienstagnachmittag war Abbas zu einem Gespräch im Kanzleramt in Berlin. Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte er, Israel habe „50 Massaker“, „50 Holocausts“ in 50 palästinensischen Dörfern und Städten verübt. Nach diesen Äußerungen endete die Pressekonferenz. Scholz geriet deswegen in die Kritik, weil er nicht direkt vehement widersprochen hatte.