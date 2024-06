Wüst verleiht Holocaust-Überlebender die Mevlüde-Genç-Medaille Margot Friedländer: „Seid Menschen! Es ist so wichtig!“

Für ihr Engagement gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Margot Friedländer an diesem Dienstag in Berlin mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: der Mevlüde-Genç-Medaille. Sie wird seit 2018 vom Land NRW an Einzelpersönlichkeiten oder Gruppen verliehen. Die Medaille soll mahnend an den Brandanschlag von Solingen am 29. Mai 1993 erinnern. In der Nacht hatten Jugendliche Brandsätze in das Haus der Familie Genç geworfen. Mevlüde und Durmus Genç verloren zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte. 17 Familienmitglieder wurden zum Teil sehr schwer verletzt. Doch trotz dieses Hassverbrechens an ihrer Familie setzte sich auch Mevlüde Genç danach für Verständigung und gegen Hass ein, bis sie im Oktober 2022 starb.