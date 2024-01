Holocaust-Gedenktag Auschwitz Komitee entsetzt über AfD-Redner

Das Internationale Auschwitz Komitee kritisiert die im sächsischen Freital geplante Rede eines AfD-Landtagsabgeordneten zum Holocaust-Gedenktag. Für Überlebende des Holocaust wirke diese Ankündigung „schamlos und makaber“, erklärte Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner am Mittwoch in Berlin. Die AfD in Sachsen sei eine rechtsextreme Partei, deren Repräsentanten einer Ideologie nahestehen, die Menschen erneut aussiedeln und stigmatisieren wolle.