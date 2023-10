Bisheriger Gesundheitsminister Holetschek ist neuer CSU-Landtagsfraktionschef in Bayern

Nach dem Wechsel von Holetschek an die Fraktionsspitze wird es auf jeden Fall auch eine Kabinettsumbildung geben müssen. Wer auf ihn an der Spitze des Gesundheitsministeriums folgt, ist aber noch völlig offen. Die Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern sollen dem Vernehmen nach noch in dieser Woche starten. In deren Verlauf werden dann auch die Ministerien verteilt.