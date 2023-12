Keine Antworten Hofreiter kritisiert Kommunikationsstil des Kanzlers

Scholz habe in seiner Regierungserklärung in der vergangenen Woche „niemandem erklärt, was wirklich passiert ist“, sagte Hofreiter dem „Spiegel“. „Er lieferte technische Antworten, keine politischen. Ich hätte mir gewünscht, dass Olaf Scholz einmal sagt, dass ihm dieses Chaos leidtut.“