Anton Hofreiter FDP richtet „gigantischen Schaden“ in der EU an

Bundeskanzler Olaf Scholz müsse der FDP klarmachen, dass man über alles reden könne, aber zum richtigen Zeitpunkt. „Es ist ja nicht so, dass in Brüssel willkürlich agiert wird. Dass man da sagt „Ach, das interessiert uns jetzt nicht, was Deutschland sagt.“ Aber man muss es rechtzeitig sagen. Und wenn man etwas nicht rechtzeitig sagt, dann hat man am Ende halt ein Problem und steht doof da.“