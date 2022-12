So gehen Sie voller Zuversicht ins neue Jahr Nur Mut!

Wirkliches Mutfassen muss also tiefer greifen. „Der griechische Ursprung des Wortes Krise heißt unterscheiden“, sagt die evangelische Theologin Margot Käßmann. Am Beginn eines neuen Jahres könne es guttun, eine Liste zu machen mit dem, wovor man berechtigt Angst habe, aber auch mit Punkten, auf die man sich freut. „Seid getrost und unverzagt, heißt es in der Bibel“, sagt Käßmann. Mut zu fassen, sei auch eine Frage der Haltung, des Widerstands gegen alles, was niederdrückt. Dennoch kann sie gut nachempfinden, dass aktuelle Entwicklungen wie die Verteuerung des Lebens und der Krieg in der Ukraine viele Menschen eher bang auf das nächste Jahr blicken lassen. Käßmann sieht darin eine Aufforderung an die Politik: „Ich wünsche mir für das nächste Jahr massive Friedensinitiativen, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden“, sagt die Theologin. Die absolute Zerstörung, die Putin in der Ukraine betreibe, müsse beendet werden. „Ich bin keine Politikerin, ich kann dafür nur beten und meine Stimme erheben“, sagt Käßmann. Doch sei sie überzeugt, dass der Ruf nach immer mehr Waffen keine Lösung bringen werde. Es gäbe Schätzungen, wonach es schon mehr als 250.000 Tote in diesem Konflikt gebe. Immer noch mehr Waffen zu liefern, sei keine Strategie, weil nicht klar sei, wohin das führen solle. Stattdessen müsse es ernsthafte Zusammenarbeit mit der russischen Zivilgesellschaft geben. „Ich bin dagegen, dass nun alle Städte-, Wissenschafts- und Kultur-Partnerschaften mit Russland beendet werden“, sagt Käßmann. „Wir müssen die Kontakte zu Russland nicht abbrechen, sondern intensivieren, um die Menschen in Russland zu ermutigen, sich gegen den Krieg in der Ukraine zu wenden.“