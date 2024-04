Umstrittener Schlagabtausch So war das TV-Duell mit Höcke und Voigt

Es ist ein umstrittenes Format, das am Donnerstagabend vom Sender „Welt“ ausgestrahlt wird. Voigt und Höcke sind die Spitzenkandidaten ihrer Parteien für die Landtagswahl in Thüringen, wo am 1. September, wie in Sachsen auch, ein neues Parlament gewählt wird. In aktuellen Umfragen liegt die AfD in Thüringen vorn, gefolgt von der CDU. Eine Koalition mit Höckes AfD will allerdings keine der anderen Parteien eingehen.