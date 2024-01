Aktion gegen Björn Höcke Grundrechte entziehen – Düsseldorfer will Petition in Berlin überreichen

Der Initiator der Petition „Wehrhafte Demokratie: Höcke stoppen“, Indra Ghosh, wird sein Anliegen in dieser Woche der Grünen-Fraktionsspitze in Berlin übergeben. Das sagte der Düsseldorfer unserer Redaktion. Nach aktuellem Stand werde der Termin am Donnerstag, 1. Februar, um 13 Uhr vor dem Reichstagsgebäude stattfinden. Ghosh hat nach eigener Aussage die Bundesregierung und alle Bundestagsfraktionen mit Ausnahme der AfD für die Übergabe angefragt.