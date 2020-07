Verhandlungsstart : Höchstes SPD-Gericht verhandelt über Sarrazins Parteiausschluss

Berlin Vor dem obersten Parteischiedsgericht der SPD hat die Verhandlung über den Parteiausschluss des umstrittenen Bestsellerautors und Berliner Ex-Senators Thilo Sarrazin begonnen. Sarrazin war gegen die Entscheidung der Berliner Landesschiedskommission in Berufung gegangen - nun wird auf Bundesebene entschieden.

Der 75-Jährige betrat am Freitag die SPD-Parteizentrale in Berlin, ohne sich zu äußern. Offen war zunächst, ob eine Entscheidung noch am selben Tag bekannt gegeben werden sollte.