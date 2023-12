Expertin vom Fachverband DWA zum Hochwasserschutz „Wir bauen weiterhin noch zu oft in den falschen Gebieten“

Broß Wir müssen Überschwemmungsgebiete als das ansehen, was sie sind. Es sind Gebiete, die ab einer gewissen Menge an Wasser überflutet werden. Das ist nicht zu verhindern. Wir bauen also zu oft weiterhin noch in den falschen Gebieten. Für die Siedlungen, die in gefährdeten Gebieten bereits errichtet wurden, gilt es Eigenvorsorge zu betreiben und Maßnahmen zur Erhöhung der Hochwassersicherheit zu ergreifen. Das fängt damit an, dass weder Heizöltanks noch die Elektrotechnik in den Keller gehören.