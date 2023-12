Hochwasserlage bleibt angespannt Innenministerin Faeser dankt Helfern für Hochwasser-Einsatz

Die Wasserstände an Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gingen bis auf wenige Ausnahmen wieder zurück. Auch am Oberrhein waren die Höchststände laut Hochwasservorhersagezentrale am Dienstag erreicht, am Mittelrhein wurden die höchsten Stände im Verlauf des Dienstags erwartet, anschließend sollte das Wasser zurückgehen. Allerdings soll der Dauerregen laut Deutschem Wetterdienst in NRW nur eine kurze Pause einlegen. Zum Wochenende nehmen Schauer und Gewitter demnach wieder zu. Die Hochwasserlage an Flüssen könne sich dadurch allenfalls geringfügig entspannen, sagte Meteorologe Nils Damke.