„Ich bin erschüttert“ : Kanzlerin Merkel will sich auf USA-Reise zu Hochwasserkatastrophe äußern

Bundeskanzlerin Angela Merkel (Archivfoto). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Washington Bundeskanzlerin Merkel hat sich „erschüttert“ über die Hochwasserkatastrophe gezeigt. Sie will sich am Donnerstag bei ihrem USA-Besuch äußern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert großes Bedauern über die Überschwemmungen in vielen Teilen Deutschlands und dankt den Helfern. „Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwassergebieten durchleiden müssen“, erklärt Merkel einer Twittermeldung ihres Regierungssprecher Steffen Seibert zufolge. „Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen.“

Merkel will gegen 16 Uhr deutscher Zeit am Rande ihres USA-Besuches zur Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Stellung nehmen.

Lesen Sie auch Starkregen in der Eifel : Opferzahl in Ahrweiler steigt auf 18 - zahlreiche Menschen noch vermisst

Die Bundeskanzlerin begann den offiziellen Teil ihres Besuches in Washington mit einem Treffen mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Harris empfing Merkel am Donnerstag zu einem gemeinsamen Frühstück in ihrem Amtssitz. Die beiden Politikerinnen unterstrichen bei dem Termin die Bedeutung gemeinsamer Werte ihrer beiden Länder. Harris sagte, sie sei sehr geehrt, Merkel zu treffen. Merkel betonte die Notwendigkeit, gemeinsam daran zu arbeiten, „demokratische Werte zu stärken“. Beide lächelten zur Begrüßung, gaben sich aber offensichtlich wegen der Corona-Pandemie nicht die Hände. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor angekündigt, dass es bei dem Treffen der beiden einen Gedankenaustausch in der Breite der Beziehungen gebe werde.

Nach ihrem Treffen mit Vizepräsidentin Harris wolle sich Merkel zur Hochwasserkatastrophe äußern, teilte ein Regierungssprecher mit.

Bei ihrer vermutlich letzten Reise nach Washington als Bundeskanzlerin wird Merkel gegen 20.00 Uhr deutscher Zeit von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen.

Der Besuch soll den Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach einem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Donald Trump markieren. Merkel ist die erste Regierungschefin aus Europa, die Biden seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar im Weißen Haus empfängt. Er hatte Merkel im vergangenen Monat am Rande des G7-Gipfels in Großbritannien eingeladen. Für die Kanzlerin dürfte es der Abschiedsbesuch in Washington sein. Bei der Bundestagswahl im September tritt Merkel nicht mehr an.

(mba/dpa/Reuters)