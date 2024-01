Lehren aus dem Hochwasser in Deutschland Warum der Katastrophenschutz nur langsam besser wird

Zum Problem knapper Kassen kommt hinzu, dass sich Naturkatastrophen und der politische Umgang mit ihnen nicht mehr so sehr in Wahlumfragen niederschlagen. Nur wenige Tage nach dem Tsunami und der Atomkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011 verkündete die damalige Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Ausstieg aus der Kernenergie. Die Grünen erlebten damals ein Umfragehoch. Schon nach der Flut im Ahrtal vor zweieinhalb Jahren blieb ein entsprechender Effekt allerdings aus. Die Stimmung der Wählerschaft führte in früheren Zeiten dazu, dass auch in anderen Parteien der Handlungsdruck wuchs.