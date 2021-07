Nach Hochwasser im Westen : Reform des Katastrophenschutzes soll schneller kommen

Berlin Das verheerende Hochwasser im Westen Deutschlands hat für Kritik am herrschenden System im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz gesorgt. Nun soll die geplante Reform schneller umgesetzt werden als bisher geplant.

Die Kompetenzen und Ressourcen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) müssten künftig auch in Friedenszeiten genutzt werden können, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz erklärte auf Fragen zu möglicherweise ausgebliebenen oder verspäteten Warnungen an die Bevölkerung in den vergangenen Tagen die geltende Rechtslage. Sie sagte: „Der Bevölkerungsschutz in Deutschland liegt nicht in einer Hand.“ Vielmehr seien die Aufgaben auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Beispielsweise stelle der Bund eine umfangreiche „Warn-Infrastruktur“ zur Verfügung. „Diese technischen Instrumente haben während der Flutkatastrophe funktioniert und damit auch zum Schutz der Bevölkerung erheblich beigetragen“, fügte Fietz hinzu.