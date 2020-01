Migrationsbericht der Bundesregierung : Hochschulen werden internationaler

In einem großen Hörsaal der Universität Ulm nehmen Studierende an einer Vorlesung teil. Foto: dpa/Stefan Puchner

Berlin Deutschland wird für ausländische Studierende und Wissenschaftler immer attraktiver. Das geht aus dem neuen Migrationsbericht der Bundesregierung hervor. Viele studieren ingenieur- und naturwissenschaftliche Studiengänge.

An den Hochschulen hierzulande sind im Wintersemester 2018/2019 mehr als 300.000 Ausländer als Studierende eingeschrieben gewesen. Zudem haben 2018 fast 50.000 ausländische Wissenschaftler an deutschen Hochschulen gearbeitet. Das geht nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus dem neuen Migrationsbericht der Bundesregierung hervor, über den die Bundesregierung an diesem Mittwoch berät.