Nach Aberkennung des Doktortitels : Keine Prüfung von Giffeys Masterarbeit

Franziska Giffey, damalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, in der Bundespressekonferenz. Die SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl steht erneut wegen Plagiatsvorwürfen in der Kritik. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Frist zur Überprüfung einer Masterarbeit sei abgelaufen, so die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin. Im Juni war ihr wegen unkorrekter Zitate ihr Doktortitel entzogen worden.

Die Hochschule, an der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey ihren Masterabschluss gemacht hat, prüft neue Plagiatsvorwürfe gegen die Politikerin nicht. Im Fall einer Masterarbeit gelte dafür eine Frist von fünf Jahren, die inzwischen abgelaufen sei, teilte einer Sprecherin der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin am Freitag auf Anfrage mit. Giffey hatte ihr Masterstudium 2005 an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin (FHVR) abgeschlossen, einer Vorgängereinrichtung der HWR Berlin.