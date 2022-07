Fast 40 Grad in NRW : Hitzefrei für Arbeitnehmer? Eine sinnlose Forderung

36 Grad und es wird noch heißer – jedenfalls mancherorts an diesem Dienstag. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Wegen der immer extremeren Temperaturen fordern Linke und Gewerkschaften ein Recht auf Hitzefrei und Klimaanpassungen im Arbeitsrecht. Der Impuls ist verständlich – die Umsetzung aber fraglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Hitzefrei – das klingt nach Jubelschreien in Klassenzimmern, das riecht nach Freiheit und Schwimmbadpommes. Kaum ein Wort löst schon in Gedanken daran eine so sommerlich gute Stimmung aus, und die Linkspartei bringt das nun sogar für Erwachsene ins Spiel: Anlässlich der extremen Temperaturen, die in NRW wie in ganz Deutschland bis Mitte der Woche erwartet werden, fordert die Partei ein „Recht auf Hitzefrei“ oder verkürzte Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. Eine guter Impuls?

„Wir brauchen Klimaanpassungen im Arbeitsrecht“, hat die Parteivorsitzende Janine Wissler am Montag in Berlin gesagt – und damit nicht ganz Unrecht. Natürlich haben Verordnungen und Regeln fast immer eine gewisse Halbwertszeit, müssen auf gesellschaftliche und in dem Fall auch klimatische Entwicklungen hin überprüft werden. Der Klimawandel schreitet voran, mit ihm die Erderwärmung: Bereits jetzt liegt die globale Mitteltemperatur um etwa 1 °C über dem vorindustriellen Niveau. Städtische Hitzeschutzkonzepte und örtliche oder zeitlich begrenzte Bewässerungsverbote mögen einige als lapidar abtun, sie waren vor einigen Jahrzehnten schlicht nicht so notwendig wie heute.

Es ist daher ein berechtigtes Anliegen, die Auswirkungen der Extremtemperaturen auf die Menschen in ihrem Alltag zum Thema zu machen – konkret für ihre Arbeitsbedingungen. Nirgends wird im Schnitt mehr Zeit verbacht als am Arbeitsplatz, längst nicht jeder hat derzeit Urlaub, kann sich kurzfristig frei nehmen oder seine Arbeit hitzebedingt umplanen. Es gibt Ratschläge, die jeder persönlich befolgen kann: Lüften, verdunkeln, sich locker kleiden, viel trinken. Und es gibt eindeutige, arbeitsrechtliche Vorschriften – nach denen es kein Recht auf Hitzefrei gibt.

Nicht einmal eine Maximalaußentemperatur ist festgelegt, ab der Arbeitnehmer pauschal die Arbeit verweigern könnten. Vielmehr ist die Lage am Arbeitsplatz ausschlaggebend: Wann die zumutbare Temperatur­grenze über­schritten ist, legt die Bundes­anstalt für Arbeits­schutz und Arbeits­medizin (BAuA) in den „Tech­nischen Regeln für Arbeits­stätten“ fest: Ist es dort wärmer als 26 °C, sollte der Arbeit­geber gegensteuern, etwa mit Klimageräten, bei über 30 Grad muss er das sogar tun. Hilft alles nichts und über­steigt die Temperatur 35 °C, ist der Raum laut BAuA nicht mehr zum Arbeiten geeignet. Das gilt allerdings nicht in Betrieben, wo spezielle klimatische Bedingungen für die Arbeit erforderlich sind – etwa in Stahlwerken, Backstuben oder Gärtnereien.