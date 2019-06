Energie : Hitze senkte Leistung von Atom- und Kohlekraftwerken

Weil sich die Flüsse im Hitzesommer 2018 stark erwärmten, stand den Meilern zu wenig Kühlwasser zur Verfügung. Die Grünen kritisieren, Deutschlands Energieversorgung sei nicht wetterfest.

(mar) Die Bundesregierung hat eingeräumt, dass es im Hitzesommer 2018 und auch in früheren Hitzeperioden vereinzelt zu Problemen bei der Stromgewinnung in Kohle- und Atomkraftwerken gekommen ist. „Die anhaltende Hitzeperiode im Sommer 2018 hatte dazu geführt, dass sich die Temperaturen in Rhein und Neckar der Grenze von 28 Grad genähert haben, die aus Gründen des Gewässerschutzes ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung für den Kraftwerksbetrieb nicht überschritten werden darf“, heißt es in der Antwort des Umweltministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen.