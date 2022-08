Hitze, Dürre, Sorgen​: Die Konsequenzen des Klimawandels​

Meinung Berlin Der Klimawandel trifft Deutschland schneller und heftiger, als viele vermutet hätten. Das Niedrigwasser in unseren Flüssen zeigt eindrücklich, wie die großen Krisen unserer Zeit zusammenhängen.

Die Niedrigpegel in den deutschen Flüssen zeigen exemplarisch, wie die Dinge zusammenhängen: Der Rhein ist Europas wichtigste Wasserstraße; auf ihm werden ukrainisches Getreide ebenso wie Steinkohle für Kraftwerke oder wichtige Vorprodukte für die Chemie- und Stahlindustrie transportiert. Am Wochenende wurden am Mittelrhein bereits Pegelstände von weniger als 40 Zentimetern gemessen. Trocknet der Fluss weiter aus, lohnt sich für die Binnenschiffer der Transport nicht mehr – oder er kommt zum Erliegen, weil Schiffe auf Grund laufen.

Doch nicht nur die direkten wirtschaftlichen Folgen der Veränderungen sind immens. Die Klima­folgen haben auch politische Auswirkungen: Um das Getreide aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine wegtransportieren zu können, ist die Welt auf den Rhein angewiesen. Über den Fluss wird das wenige Getreide, das bisher aus Europas Kornkammer abtransportiert werden konnte, weiter verschifft. Von dort gelangt es in die großen Seehäfen, um dann wiederum in die Bestimmungsländer etwa in Afrika transportiert zu werden, wo die Hungersnöte am größten sind.