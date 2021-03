Historische Reportage : Als die Frauen den Reichstag drehten

Marie-Elisabeth Lüders bei der Konstitution des dritten Bundestags am 15.10.1957. Foto: Konrad Giehr / dpa

Berlin Wie die weiblichen Abgeordneten vor hundert Jahren in der ersten Wahlperiode des Reichstages agierten, worauf sie achteten und wie es ihnen gelang, Frauen als Schöffinnen durchzusetzen.

Im Plenarsaal geht es hoch her. Mit lauten „Oho“-Rufen reagieren an diesem 8. März nicht wenige Parlamentarier auf die Aufforderung der liberalen Abgeordneten Marie-Elisabeth Lüders: „Überlassen Sie doch bitte, meine Herren, endlich einmal die Sorge um unsere Sittlichkeit, um unser weibliches Empfinden uns Frauen selbst.“ Gerade hat ein rechter Abgeordneter an die aktuelle Einschätzung des Berliner Tagblatts erinnert, wonach die Einführung des Wahlrechts für Frauen zwei Jahre zuvor eine „romantische Verirrung“ gewesen sei. Wie schlagen sich die Frauen in dieser ersten Wahlperiode im Reichstag? Was beschäftigt sie vor genau hundert Jahren? Und wie setzen sie sich durch?

Als an diesem Dienstagnachmittag in Namentlicher Abstimmung über den Zugang von Frauen zum Amt von Schöffen und Geschworenen entschieden wird, besteht das Parlament aus 419 Mitgliedern. Die Zusammensetzung ändert sich andauernd: Durch Nachwahlen, Korrekturen, Nachrücker, Parteiübertritte. Jedenfalls gibt es an diesem Tag gerade 33 Frauen, das sind weniger als acht Prozent. Die KPD ganz links hat eine, dafür eine Prominente: Clara Zetkin. Die DNVP ganz rechts hat zwei. Das katholische Zentrum verfügt über drei weibliche Abgeordnete. Die zwei liberalen Parteien DDP und DVP kommen zusammen auf fünf. Die meisten haben die linksgerichteten Unabhängigen Sozialdemokraten mit neun und die SPD mit zwölf.

Zu 40 Sitzungen tritt der Reichstag im ersten Quartal vor hundert Jahren zusammen. Er ist also viel fleißiger als der Bundestag, der in den ersten drei Monaten dieses Jahres 18 Mal tagt. Doch anders als heute üben die weiblichen Abgeordneten damals eine deutliche Zurückhaltung. In 24 Sitzungen meldet sich keine einzige zu Wort. Nicht nur die Regierung, auch die Spitzen des Parlamentes und der Fraktionen sind ausschließlich durch Männer besetzt. Und in den Sitzungen konzentrieren sich die Frauen auf Frauenthemen. Die national bewegenden Schicksalsfragen nach der Londoner Konferenz mit den Reparationsforderungen an das Deutsche Reich werden ohne ihr Mitwirken debattiert.

Nur ein einziges Mal kümmert sich in diesem Quartal eine Frau auch um die vermeintlich „großen“ Fragen der internationalen Politik: Clara Zetkin wirbt leidenschaftlich für ein „Schutz- und Trutzbündnis“ zwischen Deutschland und Russland, ruft im Reichstag „Auf zum Kampf an der Seite Sowjetrusslands für die eigene Freiheit!“ Die Themen, um die sich andere weibliche Abgeordnete in diesen Wochen kümmern, drehen sich vor allem um das Wohl von Kindern und Jugendlichen. Und sie attackieren die Entlassung von ledigen Müttern aus dem Beamtenverhältnis.

Lüders hat Ende Januar erstmals in den Haushaltsberatungen über den Justizetat das Thema Schöffinnen gestreift und hier das „ganz besondere Interesse“ der Frauen markiert. Sie wendet sich gegen kursierende Gesetzentwürfe, wonach Frauen nur an solchen Verfahren mitwirken sollen, in denen Frauen oder Jugendliche angeklagt sind. Anfang März kommt es bei einem eher harmlos wirkenden Gesetz zur „Entlastung der Gerichte“ zur großen Überraschung: In der zweiten Lesung melden sich gleich sechs weibliche Abgeordnete zu Wort. Sie alle wollen die sofortige Zulassung von Frauen zu Schöffengerichten in das laufende Gesetz einbringen. Am Abend einer langen Debatte wird abgestimmt: 169 Ja-, 127 Nein-Stimmen, sieben Enthaltungen. Die Schöffinnen stehen nun vor der Schlussabstimmung im Gesetz.

Die Einigkeit reicht weit über das liberale und sozialdemokratische Spektrum hinaus. Am folgenden Tag geht es um das passive Wahlrecht der Frauen zu den Kaufmanns- und Gewerbegerichten. Die DNVP-Politikerin Margarete Behm verkündet, dass „die rechtsstehenden Frauen sich hinter die Frauen der anderen Fraktionen stellen und mit ihnen zusammen die Forderung unterstützen“. Auf die Zwischenfrage, wo denn die Männer seien, meint Behm: „Die Männer sind zum Teil auf unserer Seite. Einige müssen noch umlernen.“ Die Stenografen notieren „Heiterkeit“ als Reaktion.

Mit der Heiterkeit ist es eine Woche später vorbei, als die dritte Lesung des Justizentlastungsgesetzes aufgerufen wird. An eben jenem 8. März haben die Männer rund um Justizminister Rudolf Heinze von der rechtsliberalen DVP den Boden neu bereitet. Es liegt ein Antrag auf dem Tisch, die eingefügte Frauen-Passage wieder zu streichen. Begründet wird das mit formalen Bedenken hinsichtlich der Rechtssystematik, wonach Schöffinnen besser in das gerade in Arbeit befindliche Gerichtsverfassungsgesetz integriert werden sollen.

Aber in der Aussprache kommen von einigen Männern „Argumente“, die nicht nur aus heutiger Sicht geradezu hanebüchen wirken. Die Männer seien „aus härterem Holz“ geschnitzt, das „sittliche Empfinden“ der Frauen dagegen überfordert, wenn es um schwere Sittlichkeitsdelikte mit „ekelhaften Details“ gehe. Vermutlich könnten sich dafür nur „Hallendamen“, also Frauen aus Trinkhallen, bereitfinden. Und Ablehnungsgründe für Frauen stünden auch nicht im Gesetz, weswegen auch Hebammen und Gebärende in den Gerichtssaal gezwungen werden könnten. Schließlich wird sogar noch damit gedroht, dass die Abgeordneten, die dem Frauenschöffendienst zustimmten, dann auch die Telefonkosten für Frauen übernehmen müssten, wenn diese ihre Termine absagen müssten.

Linke Sozialdemokratinnen halten diesen Beiträgen Erfahrungen aus England entgegen, wo Frauen im Schöffendienst sich anders als Männer „nicht von irgendeiner geschickten Abenteuerin so leicht hinters Licht führen“ ließen. Doch die Phalanx der Frauen steht nicht mehr. Fassungslos registriert der USPD-Politiker Kurt Rosenfeld, dass selbst die Abgeordnete Lüders nun die Streichung will. Das übersteige alles, was er von „einer demokratischen Frau erwartet“ habe. Allerdings stellt Lüders eine glasklare Bedingung an den Justizminister: Er muss öffentlich versichern, dass das eigentliche Gesetz so rechtzeitig kommt, dass schon in der nächsten Geschworenen- und Schöffenperiode Frauen zugelassen sind.

Möglicherweise hat sie damit mehr erreicht, als mit dem ursprünglichen Passus, der ohne Ausführungsbestimmungen ins Leere hätte laufen können und ohnehin nicht mehr rechtzeitig für die aktuelle Schöffenauswahl gekommen wäre. Denn so ist die Regierung in die Pflicht genommen. Und trotz heftigsten Widerstandes im Reichsrat werden Schöffinnen im Jahr darauf gesetzliche Realität.

Viele Beiträge jener Wochen sind auch außerhalb der Frauenfrage den vorherrschenden Einstellungen der Zeit behaftet – auch von Abgeordneten, deren Namen heute als beispielgebend gelten. So reagiert der spätere SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Breitscheid auf die Mahnung des Präsidenten zur Einhaltung der Redezeit mit der Bemerkung: „Ich bin bereit, sowohl den Frauen als auch dem Präsidenten zart entgegenzukommen.“

Neben solche sexistischen Bemerkungen treten rassistische. Sogar die spätere Vorzeige-Liberale Lüders sieht sich gezwungen, gegen einen Vorgang zu protestieren, den zuvor ein Zentrumspolitiker mit der Bezeichnung „Negeroffizier“ gebrandmarkt hat: Danach hatte das französische Besatzungsregime in einem Gerichtsverfahren einen farbigen Beisitzer eingesetzt. Auch Lüders findet, dass „die Amtstätigkeit farbiger Richter im besetzten Gebiete“ nicht unerwähnt bleiben dürfe. Das sei ein „schmählicher“ Beitrag der Sieger, die Lüders deswegen als „sogenannte Kulturnation“ kritisiert.