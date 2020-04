„Das ist deutsche Staatsräson“ : Seehofer begründet Hisbollah-Verbot

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Aktivitäten der islamistischen Hisbollah in Deutschland verboten und Vereinsräume durchsuchen lassen. Das hat er unter anderem mit der deutschen Geschichte begründet.

Die Polizei hatte laut Bundesinnenministerium am Donnerstagmorgen vier Moscheen und Vereine sowie zugehörige Räume in Berlin, Bremen, Münster und Dortmund durchsucht, die der Hisbollah („Partei Gottes“) zugerechnet werden. Außerdem gab es nach Angaben der Sicherheitsbehörden Razzien in Wohnungen führender Vereinsmitglieder, unter anderem in Recklinghausen. Das von Seehofer jetzt ausgesprochene Betätigungsverbot soll alle Aktivitäten der Organisation in Deutschland unterbinden, dazu zählt auch das Sammeln von Spenden.