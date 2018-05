Hilfsorganisationen: „Anker-Zentren sind keine geeigneten Orte für Kinder“

Berlin Hilfsorganisationen und Sozialverbände warnen davor, Minderjährige in den geplanten Anker-Zentren für Flüchtlinge unterzubringen. "Anker-Zentren bieten Kindern kein Zuhause“, sagt Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks.

„Auf Grundlage der bisher bekannten Pläne steht für uns fest: Anker-Zentren sind keine geeigneten Orte für Kinder und Jugendliche“, sagt Meike Riebau, rechtspolitische Sprecherin von Save the Children Deutschland, am Samstag in Berlin. In einem offenen Brief an Kommunen und Bundesregierung fordern die insgesamt 24 Verbände, die Rechte und das Wohl von Kindern in der Debatte um die sogenannten Anker-Zentren zu achten.