Im hessischen Landtag: Abgeordneter wird während konstituierender Sitzung Vater

Der hessische Landtag kam am Freitag zur konstituierender Sitzung zusammen (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Wiesbaden Schöne Nachrichten erreichten den Grünen-Abgeordneten Daniel May in Hessen. Er wurde während der ersten Sitzung des neugewählten Landtags Vater.

Der hessische Grünen-Abgeordnete Daniel May ist während der konstituierenden Landtagssitzung am Freitag Vater einer Tochter geworden. Dies teilte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) während der Sitzung in Wiesbaden mit. "Es gibt Momente im Leben, die sind sogar noch wichtiger als die Wahl der Vizepräsidenten des Landtags", sagte er. Mutter und Kind seien wohlauf.