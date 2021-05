Hessens SPD-Chefin : Nancy Faeser bekommt Brief mit „NSU 2.0“-Unterschrift

Frankfurt/Main Eigentlich galt der mutmaßliche Täter der Serie rechtsextremer Drohschreiben „NSU 2.0“ als festgenommen. Doch am Freitag hat die hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser einen mit „NSU 2.0“ unterschriebenen Brief erhalten.

Das teilte die Politikerin am Samstag auf Twitter mit. Der Brief, der ein weißes Pulver enthielt, sei an Faeser adressiert gewesen und am Freitag im Wahlkreisbüro in Hofheim am Taunus eingegangen, sagte ein SPD-Sprecher am Samstag. Ein Mitarbeiter habe den Umschlag geöffnet und die Polizei alarmiert. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet. Nach Angaben des Landeskriminalamtes stellte sich die weiße Substanz als unbedenklich heraus. Details zum Inhalt des Schreibens oder den Hintergründen nannte die Behörde nicht. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf.