Hessen-Wahl 2018: Wer koaliert mit wem?

Landtagswahl in Hessen : Wer mit wem?

Am Sonntag wird in Hessen gewählt. (Archiv) Foto: AP/Michael Probst

Berlin Die Hessen-Wahl wird die Koalition im Bund durcheinanderwirbeln. Nur eine Option könnte Ruhe für Union und SPD versprechen. Die will aber eigentlich keiner: die Groko.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kristina Dunz und Gregor Mayntz

Volker Bouffier ist kein Abenteurer. Diese Mischung aus Aufregung und Gefahr liegt dem Christdemokraten nicht. Mit achtjähriger Amtszeit ist er der Dienstälteste unter den deutschen Ministerpräsidenten, ein Mann der stabilen Verhältnisse, seit 2013 sogar mit den Grünen. Wenn der 66-Jährige einmal nicht mehr Politik macht, könnte er mit seiner so tiefen wie warmen Stimme Hörbücher produzieren - aus der Erzählperspektive dann sogar eine Abenteurer-Geschichte mit einem Retter und einem Bösewicht wählen. Das geht ihm jedenfalls leicht von den Lippen, so wie er in den letzten Stunden vor der Landtagswahl in Hessen vor dem „Abenteuer“ eines Linksbündnisses warnt, das in seinen Augen der „programmierte Abstieg“ wäre.

Der Krimi beginnt aber vermutlich schon am Wahlabend. Denn laut Umfragen erscheint in Hessen alles möglich. Nachfolgend die Szenarien, wer mit wem in Wiesbaden eine Koalition bilden könnte. Die alles entscheidende Frage: Was wäre wenn?

Info Ausgangslage und Umfragen 2013 Volker Bouffier hatte damals das erste schwarz-grüne Bündnis in einem Flächenland geschmiedet. Es sollte eigentlich ein Test für den Bund sein. Damals kam die CDU auf 38,3 und die SPD auf 30,7 Prozent. Die Grünen kamen auf 11,1 Prozent, die Linke auf 5,2 und die Liberalen auf FDP auf 5,0 Prozent. 2018 Laut ZDF-Politibarometer ist der Ausgang der Wahl völlig offen. CDU und SPD drohen herbe Verluste, sie liegen bei 28 beziehungsweise 20 Prozent, die Grünen ebenfalls bei 20 Prozent und FDP und Linke bei acht Prozent. Die AfD könnte auf 12 Prozent kommen.

Schwarz-Grün Wenn es für Schwarz-Grün reicht, werden Bouffier und der Grünen-Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zusammenhalten. Sie haben in den vergangenen fünf Jahren ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, Bouffier kann gönnen und Al-Wazir trotz aller Freude an Polarisierung auf Grabenkämpfe mit ihm verzichten. Die Koalition arbeitet solidarisch, der hessischen Wirtschaft geht es gut.

Jamaika Wenn CDU und Grüne einen Dritten im Bunde brauchen, wäre die FDP ein denkbarer Partner. Jedenfalls für Bouffier, der von 2010 bis 2013 eine schwarz-gelbe Koalition führte, sowie für den FDP-Spitzenkandidaten René Rock und auch FDP-Chef Christian Lindner. Allerdings nur, wenn es unter dem CDU-Landesvorsitzenden Bouffier nicht so liefe wie bei den Jamaika-Sondierungen vor einem Jahr unter der CDU-Bundesvorsitzenden Angela Merkel. Die FDP fühlte sich gegenüber den Grünen massiv benachteiligt. Dieses Trauma sitzt noch tief. Lindner ließ das Vorhaben damals platzen, was die Bundes-CDU-Spitze ihm bis heute als Wegducken vor der Verantwortung ankreidet. Weil die Grünen ihr Ergebnis im Vergleich zu 2013 aber verdoppeln könnten, werden sie die FDP in einer Dreier-Koalition klein halten wollen. Ein Bündnis unter einem Grünen-Ministerpräsidenten lehnt die FDP ab.

Grün-Rot-Rot Wenn Al-Wazir nach Baden-Württemberg das zweite Flächenland in Grünen-Hand bekommen kann, weil die Partei zweitstärkste Kraft wird, wird er auf Bouffier keine Rücksicht nehmen. Weil die FDP nicht mitmachen würde, bliebe ein Dreierbündnis mit den Linken. Die CDU könnte auch nicht mit dem Finger auf die SPD als Juniorpartner zeigen, weil sie selbst in Stuttgart unter den Grünen mitregiert.

Ampel oder Rot-Grün-Rot Wenn SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel in diesem dritten Anlauf Ministerpräsident werden würde, kommen dafür zwei Möglichkeiten infrage. Eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP – das würden viele Liberale in der Region gegenüber Jamaika bevorzugen, weil sie dann nicht als Außenseiter zu einem eingespielten Schwarz-Grün-Team hinzukämen, sondern mit SPD und Grünen neu anfangen könnten. Ein Linksbündnis würde ebenso wie eine Ampel die angeschlagene SPD im Bund stärken - zugleich aber die große Koalition in Berlin ins Wanken bringen, weil Merkel bei einem Machtverlust der CDU in Hessen selbst taumeln würde. Allerdings wäre auch jede Variante in Hessen ohne Beteiligung der SPD für die Groko im Bund eine Gefahr. Denn dann bliebe in der Partei von Andrea Nahles kein Stein auf dem anderen.

Kenia Wenn es für Schwarz-Grün nicht reicht, wäre noch eine tatsächlich große Koalition möglich: CDU-SPD-Grüne. Wie in Sachsen-Anhalt. Das würde die große Koalition von Union und SPD in Berlin stabilisieren.

Groko Wenn CDU und SPD in Hessen zueinanderfinden, ist die Aussicht auf ruhigeres Fahrwasser für beide Parteien im Bund am größten. Noch eine Groko will aber eigentlich keiner.

CDU-Vize Julia Klöckner mahnt, Union und SPD hätten sich dazu verpflichtet, bis 2021 zu regieren. Und sie sagt: „Die Union ist doch geschlossen. Es gibt doch nicht nur schwarz oder weiß.“ Eine Trennung von Parteivorsitz und Kanzleramt, um den Wechsel von Merkel zu einem Nachfolger allmählich zu vollziehen und ein Ventil für Unmut in der Partei zu öffnen, lehnt auch Klöckner ab. Das aber würde bedeuten, dass Merkel sich in einer Krisenlage auch von beiden Ämtern zurückziehen müsste. Die SPD könnte aber keinen neuen CDU-Kanzler akzeptieren. Dass in Berlin alles bleibt wie es ist, erscheint jedenfalls nach der Hessen-Wahl schwer möglich. Aktuelle Infos zum Wahltag finden Sie in unserem Liveblog.

(kd/may-)