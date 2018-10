Hessen-Wahl 2018: CDU und SPD drohen herbe Verluste

Wahlplakate der beiden Spitzenkandidaten Volker Bouffier (CDU, l) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) in Darmstadt. Foto: dpa/Arne Dedert

Hamburg/Kassel Drei Tage vor der Landtagswahl in Hessen hat die CDU in einer Umfrage die Nase vorn, muss aber mit Verlusten rechnen, genauso wie die SPD. Die Grünen können auf ein Rekordergebnis hoffen.

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Hessen drohen CDU und SPD herbe Stimmenverluste. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey für den „Spiegel“ und die „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.