„Manifest für Frieden“ Münkler nennt Wagenknecht-Schwarzer-Manifest „verlogen“

Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sprach sich hingegen im RBB24 Inforadio dafür aus, beim Thema Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine nichts auszuschließen: „Wir sollten möglichst alles vermeiden, was der russischen Seite zusätzliche Sicherheit für die eigene Planung bietet.“ Ob man schlussendlich Kampfflugzeuge liefere oder sich an Lieferungen beteilige, „ist eine zweite Frage“.