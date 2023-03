Vor der Ministerpräsidentenkonferenz Wüst kritisiert Kanzler Scholz – und fordert mehr Flüchtlingshilfe vom Bund

Die Kommunen in NRW sehen allerdings nicht nur den Bund, sondern das Land selbst in der Pflicht. So sagte Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebunds NRW, unserer Redaktion: „Bund und Land müssen endlich liefern und die Kommunen spürbar entlasten. Entscheidend bleibt, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz auch mal in konkretes Handeln mündet.“ Die bisherige Bilanz sei bescheiden: Das Land hänge beim Aufbau eigener Kapazitäten weit hinterher und scheitere sogar am selbst gesteckten Ziel von 34.500 Plätzen.