CDU-Nachfolge : Hendrik Wüst kritisiert Umgang der Union mit Laschet

Düsseldorf Der designierte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kritisierte am Freitag den Umgang der Union mit CDU-Chef Armin Laschet. Gute Politik lebe auch von einem richtigen Umgang miteinander.

Der designierte nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat Kritik am Umgang der Union mit CDU-Chef Armin Laschet geübt. Der 46-jährige Politiker sagte am Freitag in Düsseldorf mit Blick auf die Behandlung Laschets in den eigenen Reihen nach der Niederlage bei der Bundestagswahl, gute Politik lebe nicht nur von richtigen Entscheidungen, sondern auch von einem richtigen Umgang miteinander.