Ablöse nach zwölf Jahren : Aachener Bischof ist neuer Missbrauchsbeauftragter der katholischen Kirche

Fulda Die katholische Kirche stellt die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals breiter auf. Aufseiten der Bischöfe wird sie künftig der Aachener Bischof Helmut Dieser verantworten, der sich vor einer „unabschließbaren“ Aufgabe sieht.

In seiner neuen Aufgabe sieht sich der Aachener Bischof vor großen Herausforderungen, wie er am Mittwoch anlässlich der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda deutlich machte. Der Skandal um vielfachen sexuellen Missbrauch von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der katholischen Kirche sei „höchst giftig“, er wirke nach und zerstöre soziale Beziehungen. „Die Kirche kann daran kaputtgehen“, sagte Dieser. Die Aufarbeitung sei eine große Aufgabe, die „unabschließbar“ sei - sie biete aber auch die Chance auf eine Erneuerung der Kirche. Es gehe um die „Anliegen von tief verletzten Menschen“. Sein Ziel in dem neuen Amt sei, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Betroffene den Mut fänden, „aus dem Dunkelfeld herauszutreten“. Ob sie das Vertrauen fassen, hänge davon ab, dass die katholische Kirche glaubhaft mache: „Die meinen es ernst“.