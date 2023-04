Neue Regeln zum Heizungstausch Die Entkernung des Klimaschutzes

Es wird also teurer für alle werden — nicht nur für den Staat, der verspricht, den Heizungstausch mit Zuschüssen zu fördern. Lange Zeit hat der Mensch die Natur schonungs- und kostenlos ausgenutzt. Die Kosten des Klima- und Naturschutzes sind die Zeche, die die Menschheit dafür zu zahlen haben wird. Es ist irreführend, wenn die Regierung den Bürgern suggeriert, sie werde niemand im Stich lassen. Natürlich werden Menschen auch im Stich gelassen werden müssen. So viel staatliches Geld, dass nun jeder und jede eine staatliche Hilfe beim nötigen Heizungsumbau erwarten darf, kann es gar nicht geben. Klimaschutz ist in erster Linie eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, der Staat gibt nur die Rahmen- und die Förderbedingungen vor.