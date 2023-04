Ministerin Geywitz verteidigt Heizungspläne „Am Anfang wird es teuer, doch dann spart man“

Geywitz Ich erkläre es mal so: Wir haben im Autobereich bis auf einige Fans von E-Fuels relativ einmütig den Ansatz, dass man den Verbrennungsmotor durch einen Elektroantrieb ersetzt. Ansonsten ändert sich beim Auto eigentlich nichts. Bei Gebäuden ist es viel komplizierter. Wir haben Gebäude, die stehen unter Denkmalschutz, welche mit unterschiedlichsten Funktionen etwa in Innenstädten; manche werden mit Fernwärme versorgt, oder wir haben Gasetagenheizungen, wo man die Frage beantworten muss, was passiert, wenn eine ausfällt und die anderen funktionieren. Deswegen ist das Gesetz so dick. Wir definieren sozusagen für jedes Haus in Deutschland eine technische und für den Besitzer wirtschaftlich machbare Lösung.