Umstrittenes Heizungsgesetz im Bundestag Opposition geht mit Robert Habeck hart ins Gericht

Robert Habeck geht es an diesem für ihn besonders wichtigen Donnerstagmorgen im Bundestag um den feinen Unterschied zwischen einer Politik des Möglichen und der des Möglichmachens. Die von ihm geschätzte frühere Bundeskanzlerin habe Politik einmal als die Kunst des Möglichen bezeichnet, sagt der Bundeswirtschaftsminister zum Auftakt der Debatte zum umstrittenen Heizungsgesetz. Angela Merkel habe sich damit auf das Mögliche beschränkt, für ihn aber sei Politik viel mehr als das, nämlich die Kunst des Möglichmachens. Die Ampel-Koalition packe beim Klimaschutz an, was in 16 Merkel-Jahren versäumt worden sei. Die Wärmewende im Gebäudesektor sei unumgänglich — und ja, sie führe zu gesellschaftlichen Spannungen. „Wir wären ja blind, wenn wir das nicht sehen würden“, sagt der grüne Vize-Kanzler.