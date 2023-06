Umstrittenes Heizungsgesetz Kanzler und Vizekanzler verloren durch Hängepartie an Autorität

Derzeit bietet jede Sitzungswoche einen Ampel-Showdown. So auch am Dienstag. Nachdem am Vormittag bekannt wurde, dass die Ampel-Koalition das geplante Gebäudeenergiegesetz auch diese Woche nicht zur ersten Beratung in den Bundestag einbringen kann, kam es zur Krisensitzung ersten Ranges. Am Nachmittag berieten Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) in einer Krisensitzung mit den Fraktionsspitzen im Bundestag. Um kurz vor siebzehn Uhr gab es weißen Rauch: Die Spitzen der Ampel-Koalition erzielten eine „Grundsatzeinigung“. Das Heizungsgesetz soll doch noch in dieser Woche zur Beratung in den Bundestag eingebracht werden. Der Kanzler hatte eingegriffen und zumindest ein völliges Desaster verhindert. Das Gesetz ist auf dem Weg. Doch wie lange geht das noch gut?