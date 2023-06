Heizungsgesetz Grüne fordern FDP zu Ende von Blockade auf

Die Grünen haben die FDP aufgefordert, den Weg für Beratungen im Bundestag über das umstrittene Heizungsgesetz frei zu machen. „Wir gehen davon aus, dass die FDP ihre Blockade, was die erste Lesung des Gesetzes im Bundestag angeht, aufgeben wird“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden am Freitag. „Beraten ist schlauer als blockieren.“ Wenn man ein Gesetz besser machen wolle, dann tue man das, indem man ein parlamentarisches Verfahren durchführe. „Aber wir sind in Gesprächen in der Ampel, und deswegen gehe ich davon aus, dass der Zeitplan einzuhalten ist. Aber dafür muss eben die FDP auch noch ihren Schritt gehen.“