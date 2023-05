Medienberichte Strack-Zimmermann will Heizungsgesetz „nicht an einem Datum festmachen“

„Die Klimawende wird nicht scheitern, wenn das Gesetz nicht mehr vor der Sommerpause verabschiedet wird“, sagte Houben weiter. Die FDP hatte am Dienstag verhindert, dass der Entwurf des Heizungsgesetzes, offiziell Gebäudeenergiegesetz (GEG), in dieser Woche in erster Lesung im Bundestag beraten wird, wie von SPD und Grünen geplant. In einer ersten Lesung diskutieren Bundestagsabgeordnete über die Ziele und Inhalte eines Gesetzesvorhabens. Danach geht die Vorlage in Bundestagsausschüsse, die sich intensiv mit den Details befassen. Es folgt mindestens eine weitere Lesung, in der alle Bundestagsabgeordneten Änderungen beantragen können. Liegt schließlich ein Gesetzesentwurf vor, der eine Mehrheit findet, muss darüber noch im Bundesrat abgestimmt werden.