Heizungsgesetz beschlossen Auf diese Details haben sich die Ampel-Fraktionen geeinigt

Der Bundestag hat das Heizungsgesetz beschlossen. Damit gibt es für Millionen von Hausbesitzern und Mietern Klarheit darüber, was genau auf sie zukommt. Am Dienstag wurden sich die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP nach langem Hin und Her beim Gebäudeenergiegesetz (GEG) einig, am Freitag stimmte der Bundestag dem Gesetz zu. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.