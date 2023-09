Was gilt wann? Bundesrat macht Weg für Heizungsgesetz frei

2024: Am 1. Januar tritt das Gebäudeenergiegesetz in Kraft. Es verpflichtet zunächst aber nicht zum klimafreundlichen Heizen. Wer jedoch eine neue Gasheizung oder gar eine Ölheizung einbauen will, muss sich von Fachleuten beraten lassen, die auch über die stark steigenden Gas- und Ölpreise informieren sollen. Neue Gasheizungen müssen auf Wasserstoff umrüstbar sein. Lediglich bei Gebäuden, die in Neubaugebieten errichtet werden, wird die klimafreundliche Heizung Pflicht - also eine Heizung, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien läuft.