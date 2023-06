Heizungsgesetz, Asylpolitik — droht eine Abwärtsspirale? Für die Grünen sieht es gerade nicht gut aus

Hinzu kommt, dass die unter dem Parteivorsitz von Habeck und Baerbock mühsam überwundene Spaltung der Grünen wieder aufbricht. Auf dem kleinen Parteitag an diesem Samstag im hessischen Bad Vilbel wird sie weithin sichtbar sein: Hier der pragmatische Realo-Flügel, der den Asylkompromiss verteidigt, dort die Parteilinken, die Baerbocks Zustimmung für falsch halten. Die Außenministerin, der im Amt bisher kaum Fehler unterlaufen sind, wird einen Schaden davontragen, selbst wenn sie ihre Haltung in Bad Vilbel gut erklären kann. Habeck, der einstige Polit-Star, hat enorm an Beliebtheit eingebüßt. Wenn nun auch noch Baerbock Kratzer davonträgt, ist vom früher so erfolgreichen Grünen-Doppel nicht mehr viel übrig.