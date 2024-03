Heizungsgesetz in der Praxis Wie die neue Förderung für den Heizungstausch funktioniert

Das Heizungsgesetz war eines der unrühmlichen Kapitel der Ampel-Koalition, das stellt selbst in Koalitionsreihen kaum jemand in Frage. Seit 1. Januar ist das sogenannte Gebäudeenergiegesetz in Kraft und damit auch die Förderung für den Heizungstausch. Anträge dafür können seit Dienstag gestellt werden.