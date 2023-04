Umstrittenes Gesetz Welche Änderungen es beim Heizungstausch noch geben soll

Während die Grünen weitere Änderungen am Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weitgehend ablehnen, nimmt die SPD-Fraktion ein Detail in den Blick für Änderungswünsche. So ist vorgesehen, dass Biomasse-Heizungen wie Holzöfen in Neubauten künftig nicht mehr zulässig sind. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch will diese jedoch auch künftig stützen. Die parlamentarischen Beratungen seien erst am Anfang und „in den anstehenden Gesprächen schließen wir keine klimafreundlichen Technologien von vornherein aus“, sagte er. Hauseigentümern müssten auch in Zukunft unterschiedliche Möglichkeiten des Heizens zur Verfügung stehen, „auch Biomasse“. Die Hauptsache sei, dass das Heizen künftig zu 65 Prozent auf Erneuerbaren beruhe, so Miersch.