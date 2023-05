Debatte um umstrittenes Heizungsgesetz Städte fordern von Habeck Geld für kommunale Wärmenetze

Noch setzen SPD und Grüne darauf, das GEG vor der parlamentarischen Sommerpause, die am 7. Juli beginnt, vom Bundestag verabschieden zu lassen. Vor allem die Grünen wollen das Thema aus den Landtagswahlen in Hessen und Bayern am 8. Oktober heraushalten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild am Sonntag“ ist die Öko-Partei auf nur noch 13 Prozent abgerutscht, die AfD liegt bei 18 Prozent.