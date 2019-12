Leitartikel zum Jahreswechsel : Heimat im neuen Jahrzehnt

Meinung Düsseldorf Die Verunsicherung vieler Bürger hat die Heimat erreicht – noch ist diese aber nicht verloren, meint unser Autor.

Die allgemeine Verunsicherung hat die Heimat erreicht. Der heimische Gartenzaun ist höher geworden. Der Rückzug ins Private, noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts Garant für das gute Gefühl der Geborgenheit, hilft vielerorts nicht mehr. Die Umwälzungen der globalisierten Welt – Klima, Finanzen, Terror, Flüchtlinge – erreichen nun, was lange sicher und unantastbar schien: Heim und Heimat, Familie und Verein, Dorf und Stadt.

Meinungsforscher sprechen von einem Paradigmenwechsel. Was über lange Jahre galt, hat seine Gültigkeit verloren. Der Schutzraum Heimat, verklärt als heimatliche Idylle, schützt nicht länger vor Veränderung, vor Einflüssen von außen, vor Angriffen auf Wohlstand und Wohlbefinden. Viele verstehen die Welt nicht mehr, fragen sich, wie es weitergeht – für sie und ihr Umfeld. Die konkreten Sorgen der Bürger in Stadt und Land, so ergaben Umfragen unserer Zeitung, beziehen sich auf Fragen des Zusammenlebens: Wie sicher ist meine Stadt? Wo finde ich eine bezahlbare Wohnung? Gibt es Kitaplätze für meine Kinder / Enkel? Warum wird die Müllabfuhr schon wieder teurer? Wie kann ich mich gegen die neue Straße wehren?