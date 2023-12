Für Arbeitsverweigerer Bürgergeldleistungen sollen gekürzt werden

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Bürgergeld-Empfängern bei einer nachhaltigen Arbeits-Verweigerung zumindest zeitweise die Unterstützung streichen. Dies geht aus einem Reuters vorliegenden Referentenentwurf des sogenannten Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 hervor. Demnach soll die Leistung für zwei Monate völlig gestrichen werden, heißt es in dem Entwurf, der sich in der Ressortabstimmung befindet. „Wer nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Die Sanktionsmöglichkeiten gegen Totalverweigerer werden wir daher verschärfen“, sagte Heil der „Bild“ als Begründung. „Es kann nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringt.“ Der SPD-Politiker betonte zugleich die Notwendigkeit einer sozialen Absicherung. Die „überwältigende Mehrheit“ der Leistungsbezieher kooperiere beim Versuch einer Weiterqualifizierung und Vermittlung in Arbeit.