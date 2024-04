„Sagen, dass es Unsinn ist“ Heil nennt FDP-Forderungskatalog „Randgeklingel“

Entscheidend sei vielmehr, was die Koalition tue, betonte der Arbeitsminister. Da habe die Regierung gemeinsam „vieles auf den Weg gebracht, was langfristig dazu beiträgt, den Wohlstand in diesem Land zu sichern“. Als Beispiel nannte Heil das „moderne Einwanderungsrecht“ insbesondere zur Sicherung von Fach- und Arbeitskräften. Ebenfalls wichtig für die Unternehmen seien Planungsbeschleunigung und weniger „Regelungswut“ sowie eine „bezahlbare Energieversorgung“.